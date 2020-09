V nesreči sta bila poškodovana tudi dva avtomobila. FOTO: PGD Murska Sobota

Danes zjutraj nekaj minut pred 5. uro se je zgodila hujša prometna nesreča na cesti med Vanečo in Šalamenci v občini Puconci, kjer sta trčila osebna avtomobila.Poleg policistov in reševalcev so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali, razsvetlili in očistili kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter nudili pomoč v nesreči poškodovanima osebama in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Murska Sobota.