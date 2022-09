To so prve podrobnosti grozljive nesreče, v kateri sta umrla 25-letni motorist in 79-letna peška

Poročali smo že o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v bližini naselja Straža pri Raki. Robert Perc iz PU Novo Mesto nam je sporočil več podrobnosti o tragičnem dogodku.

Nekaj pred poltretjo uro popoldne so policisti v operativno-komunikacijskem centru novomeške policijske uprave prejeli klic o prometni nesreči motorista v bližini naselja Straža pri Raki. Na kraj so napotili krške in novomeške prometne policiste.

Po prvih ugotovitvah ogleda je 25-letni motorist med vožnjo proti Veliki vasi zadel 79-letno peško. Posledice silovitega trka so bile tako hude, da jima gasilci, reševalci in zdravnik niso mogli več pomagati in sta oba umrla na kraju. Motorist je bil sicer v polni motoristični opremi.

Preiskava okoliščin nesreče še ni zaključena. Zaradi ogleda je bila cesta Raka – Velika vas pri Straži pri Raki zaprta do 17.45 ure.