To so prizori tragične prometne na hitri cesti H4: 32-letnica zgorela v avtu, z otrokom je hudo (FOTO)

Zaradi prometne nesreče, v kateri je po poročanju medijev umrla 32-letnica, še štirje pa so bili poškodovani , je bila več kot 12 zaprta vipavska hitra cesta med priključkom Šempeter in mejnim prehodom Vrtojba proti Italiji.

»Včeraj, 3. avgusta ob 3.55, so policiste Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica obvestili o tragični prometni nesreči na hitri cesti H4 na slovensko-italijanski državni meji oz. na bivšem mejnem prehodu v Vrtojbi, kjer je ena oseba izgubila življenje, štiri osebe pa so utrpele hude telesne poškodbe. V omenjeni prometni nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili (znamke Mercedes in BMW, obe vozili švicarskih registrskih številk). Preiskavo vseh okoliščin tragične nesreče in druga preiskovalna dejanja v tem trenutku obravnavajo varnostni in pravosodni organi iz Republike Italije. Okoliščine prometne nesreče na slovenski strani državne meje preiskuje tudi slovenska policija, ki italijanskim varnostnim in pravosodnim organom nudi ustrezno pomoč pri omenjeni preiskavi. O zadevi je Policija seznanila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Glede na sedanje ugotovitve je namreč do trčenja dveh osebnih avtomobilov prišlo tik pred državno mejo s sosednjo Italijo (nekaj deset metrov pred omenjeno mejno črto), kjer je voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes trčil v zadnji del drugega osebnega avtomobila znamke BMW, po trčenju pa je obe vozili odbilo naprej čez mejno črto v Republiko Italijo. Obe udeleženi vozili sta obstali približno 60 metrov v notranjosti na ozemlju Republike Italije, po trčenju se je osebni avto znamke BMW vžgal in zgorel v celoti. Na kraju nesreče so poleg italijanska in slovenske policije posredovali tudi reševalci in gasilci. V prometni nesreči je življenje izgubila 32-letna ženska, ki je bila sopotnica v prvem udeleženem osebnem vozilu znamke BMW, voznik in mlajša sopotnica v vozilu (otrok) v omenjenem vozilu pa sta utrpela hude telesne poškodbe in jo ju italijanski reševalci s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Prav tako sta bila v prometni nezgodi huje poškodovana oba moška v drugem osebnem vozilu (znamke Mercedes) in ju po nudeni prvi pomoči na kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Italiji,« so o podrobnostih tragedije sporočili s PU Nova Gorica.