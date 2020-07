To so prizori s kraja tragedije, umrla pred očmi partnerja (FOTO)

Partner nekaj korakov za njo

Reševanje nesrečne planinke. FOTO: Miljko Lesjak, Grs Tolmin

V torek smo poročali , da se je nekaj pred 14. uro zgodila gorska nesreča v Zahodnih Julijskih Alpah, kjer se je smrtno ponesrečila 63-letna planinka z območja Nove Gorice, poroča tamkajšnja policijska uprava.Po sedaj zbranih podatkih je planinka hodila po planinski poti skupaj z njenim možem, med hojo pa je ponesrečena padla po strmem pobočju s poti na robu južnega grebena Batognice. Z ogledom kraja nezgode so policisti še ugotovili, da je bil vzrok padca z ozke planinske poti na strmem pobočju zdrs oz. izguba ravnotežja. Omenjena planinka je na kraju podlegla hudim telesnim poškodbam.Po nesreči je bila pokojna najdena v južnem pobočju Batognice približno sto metrov nižje pod planinsko potjo v grapi v strmem ožjem prodišču. Kasneje je njen partner, ki je v času nesreče hodil nekaj korakov pred nesrečno planinko, na pomoč poklical pristojno reševalno službo.Poleg policistov so bili s strani pristojne službe napoteni tudi pripadniki GRS Tolmin (12 članov) in helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRS z Brnika, ki je umrlo osebo s policijskim helikopterjem prepeljala v dolino. S strani zdravnice ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti PP Bovec bodo o tragičnem dogodku na Kobariškem na podlagi vseh ugotovljenih dejstvih podali poročilo pristojnemu Državnemu tožilstvu v Novi Gorici.