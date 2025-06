To so prizori s slovenske avtoceste, avtomobil zgorel v celoti (FOTO)

V nedeljo, 15. junija, je nekaj minut po 19. uri je na dolenjski avtocesti med Starinami in izvozom za Novo mesto vzhod zagorelo osebno vozilo. Nak kraju nesreče se je znašel naš bralec Janez, posnel dve fotografiji ter dodal, da so požar pogasili GRC Novo mesto.

»V nedeljo, 15. 6. nekaj po 19 uri smo bili obveščeni, da na avtocesti A2 med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto - vzhod gori osebno vozilo. O požaru smo obvestili gasilce, ki so ogenj na vozilu pogasili in delavce DARS, ki so kraj požara zavarovali. Policisti so opravili ogled in zbrali potrebna obvestila in ugotovili, da je med vožnjo zagorelo v prostoru motorja osebnega avtomobila znamke Citroen Xsara, katerega je vozil 55- letni drž. BiH. Z vozilom je voznik ustavil in izstopil. V vozilu je bil sam in ni bil poškodovan. Vozilo je zgorelo v celoti. Z ogledom je bila tuja krivda izključena. Promet na avtocesti je bil oviran skoraj do 20. ure,« sporoča Jože Piletič s PU Novo mesto