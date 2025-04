To so prizori s kraja nesreče, v kateri je umrl 54-letnik (FOTO)

V prometni nesreči, ki se je okrog 13.50 pripetila na cesti med Podtaborom in Bistrico pri Tržiču, je umrl 54-letni voznik osebnega avtomobila, so v ponedeljek sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Nesreča se je zgodila, ko je 54-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri Zvirč proti Bistrici pri Tržiču in med vožnjo zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče, kjer je s sprednjim delom svojega vozila trčil v sprednji del tovornega vozila, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 29-letni voznik. Zaradi neuporabe varnostnega pasu je 54-letni voznik padel iz svojega vozila ter zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Voznik je padel iz vozila. FOTO: Pgd Bistrica Pri Tržiču

Kljub hitremu posredovanju mu ni bilo pomoči

Posredovali so tudi gasilci PGD Bistrica pri Tržiču. »Prva ekipa trinajstih gasilcev je na kraju skupaj z gasilci GARS Kranj opravila prometno zavarovanje, prvi pregled mesta nesreče, požarno zavarovanje ter primarno stabilizacijo udeleženih vozil. V nadaljevanju smo preprečili dodatno iztekanje motornih in drugih nevarnih tekočin ter nudili pomoč pri sanaciji mesta nesreče. V nesreči je kljub hitremu posredovanju vseh služb ena oseba izgubila življenje, svojcem izrekamo iskreno sožalje. Zaradi časovno dolge intervencije je kasneje primarno ekipo zamenjala druga ekipa. Skupaj je tako na intervenciji je sodelovalo 25 naših članov,« so sporočili na spletni strani gasilskega društva.