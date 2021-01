To so prizori s kraja nesreče, na prehodu za pešce ga je zbil avto (FOTO)

Nesreča na Rodici. FOTO: Domžalec.si, Miro Pivar

V četrtek ob 19.20 je na Kamniški cesti v naselju Rodica v občini Domžale voznik z osebnim vozilom trčil v voznika električnega skuterja, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter s tehničnim posegom izvlekli poškodovani skuter izpod osebnega vozila.Gasilci, ki so po poročanju portala Domžalec.si na kraj prispeli v štirih minutah, so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev iz Domžal. Ti so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju je bila tudi policija.Voznik električnega skiroja je po poročanju ljubljanske policijske uprave v nesreči padel ter se pri tem lažje poškodoval.Vozniku osebnega vozila je bil izdan plačilni nalog, prav tako ga bo prejel voznik skiroja, ki je vozil po površini, ki ni namenjena vožnji tovrstnih vozil (prehod za pešce).