To so prizori s kraja nesreče, ki je za več ur zaprla avtocesto (FOTO)

Intervencijske službe so imele že v zgodnjih jutranjih urah polne roke dela. Kot so gasilci PGD Stična sporočili na družbenih omrežjih, je na avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico ob 5. uri prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri vozila.

»Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in PGD Stična, smo zavarovali kraj dogodka, iz enega vozila iznesli poškodovano osebo in pregledali vse udeležence v nesreči. Dve osebi so prevzeli reševalci NMP in so bile prepeljane v nadaljnjo oskrbo. Na kraju tudi so bili tudi delavci DARS-a in Policija. Avtocesta je bila v času intervencije zaprta,« so zapisali ob fotografijah s kraja nesreče.

Prometno informacijski center je nato dopoldne sporočil, da je avtocesta ponovno odprta.