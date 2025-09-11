To so prizori s kraja nesreče, avto končal na ograji (FOTO)

Gasilska enota Ribnica poroča o prometni nesreči, ki se je v sredo zgodila v Velikih Laščah. Nekaj minut po 19. uri je osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na odbojni ograji. Pri tem je nastala materialna škoda, poškodovala pa se je ena oseba, so na Facebooku sporočili gasilci.

»Gasilci smo zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe,« so še zapisali.