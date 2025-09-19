To so prizori s kraja hude nesreče, na pomoč odhitel tudi helikopter (FOTO)

Gasilci PGD Idrija poročajo, da so v zadnjih dneh posredovali na dveh intervencijah. V ponedeljek so na poziv dispečerskega centra zdravstva posredovali na reanimaciji obolele osebe v Idriji. Zatem so zavarovali kraj pristanka helikopterja, ki je osebo odpeljal na nadaljnje zdravljenje.

V četrtek pa so posredovali ob prometni nesreči med motoristom in osebnim vozilom na cesti med Spodnjo Idrijo in Želinom. »Ob prihodu smo zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ekipi NMP in usmerjali promet. Zavarovali smo kraj pristanka helikopterja, odstranili vozila s cestišča in sanirali razlite tekočine,« so gasilci zapisali na facebooku.