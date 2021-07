V prometni nesreči v naselju udeležen tovornjak (FOTO)

Včeraj ob 16.38 je v Pavlovcih (občina Ormož) tovorno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Ormož so pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, prečrpali iztekajočo pogonsko gorivo in odklopili akumulator, piše uprava za zaščito in reševanje.