To so prizori jutranje drame v Ljubljani, škode za 300 tisočakov (FOTO)

Sodelovalo 36 gasilcev in 11 gasilskih vozil

Ponoči je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani zagorelo v stanovanju. Zaradi požara so evakuirali 74 stanovalcev iz več nadstropij, ki so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po podatkih policije ni bil nihče poškodovan.Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je v stanovanju zagorelo ob 1.22. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Črnuče, ki so že razširjen požar pogasili, prezračili celoten objekt in zaprli plinsko napeljavo.Evakuirali so 74 stanovalcev iz več nadstropij in jih namestili v avtobus. Dežurni delavec elektro podjetja je izklopil elektriko v zgorelem stanovanju. Po končani intervenciji so se vsi stanovalci lahko vrnili v stanovanja.Stanovanje, v katerem je zagorelo, je v celoti pogorelo, nastalo je za najmanj 300.000 evrov gmotne škode, poroča PU Ljubljana. Kriminalisti bodo danes opravili ogled, da bi odkrili vzrok požara, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.Kot je pojasniliz GB Ljubljana, je zagorelo v stanovanju v devetem nadstropju, ob prihodu gasilcev pa je bilo celotno stanovanje že v plamenih. Požar se je širil prek balkona v nadstropje više. Ker v gorečem stanovanju ni bilo nikogar, so morali vanj vstopiti na silo, nato pa so požar v nekaj minutah pogasili.Takoj so prezračili celoten objekt, hodnike, stopnišča in posamezna stanovanja, ki so bila zadimljena, hkrati pa izmerili prisotnost morebitnih plinov in ogljikovega monoksida, a odstopanj niso zaznali.V intervenciji, ki so jo zaključili okoli po petih zjutraj, je po njegovih besedah sodelovalo 36 gasilcev in 11 gasilskih vozil.