KRVAVI ZLOČIN

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)

Mirno sosesko je ponoči pretreslo nasilje, ki je vzelo življenje matere, vpletena pa naj bi bila prav njena lastna hči.
Fotografija: FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

N. Č., T. Š.
11.09.2025 ob 10:46
11.09.2025 ob 10:54
N. Č., T. Š.
11.09.2025 ob 10:46
11.09.2025 ob 10:54

Pisali smo, da so v stanovanjski hiši v Dobrunjah ponoči našli mrtvo 46-letno žensko. Kot smo izvedeli na terenu, naj bi jo napadla njena mladoletna hčerka. Napadla naj bi jo z nožem, na truplu pa naj bi bilo več vbodnih ran.

Policisti so osumljenki že odvzeli prostost in ji odredili pridržanje. Zapečatili so tudi vhodna vrata stanovanjske hiše, kjer se je zgodil zločin.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Policisti so obvestilo o preminuli osebi prejeli nekaj pred 1. uro ponoči. Na kraj dogodka so nemudoma prihiteli patrulje in kriminalisti, ki so zavarovali območje ter začeli ogled.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Intenzivna preiskava

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da gre za kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Kriminalisti še vedno opravljajo ogled kraja dogodka in intenzivno zbirajo obvestila, da bi razjasnili vse okoliščine krutega dogodka.

Policija je osebi, ki jo sumijo kaznivega dejanja, že odvzela prostost. Po naših informacijah naj bi šlo za hčer umorjene ženske. V pridržanju bo ostala, medtem pa kriminalisti nadaljujejo preiskavo.

Več o strašnem zločinu iz Dobrunj v Ljubljani boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletu slovenskenovice.si.

