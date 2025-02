To so prizori hude prometne nesreče v naselju Stara Nova vas (FOTO)

Včeraj, ob 21. uri se je v naselju Stara Nova vas, v občini Križevci, pripetila hujša prometna nesreča, kjer sta čelno trčili dve osebni vozili.

Poleg reševalcev in policistov so bili na kraju tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so vršili prometno in požarno zavarovanje dogodka, odklopili akumulatorja, razsvetljevali kraj dogodka, z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč avtovleki.

Reševalci Nujne medicinske pomoči Ljutomer so eno poškodovano osebo prepeljali v Urgentni center Murska Sobota