To so posledice požara v tovarni Belinka Perkemija (FOTO)

Ljubljanske policiste so v ponedeljek ob 18.20 obvestili o požaru v gospodarskem objektu na območju Šentjakoba, je sporočila Aleksandra Golec s Policijske uprave Ljubljana. Zagorelo je v tovarni Belinka Perkemija.

Gasili so manj kot 30 minut. FOTO: Blaž Samec

Po doslej znanih podatkih policistov je ogenj vzplamtel v delu proizvodnje. Gasilci so ga kmalu omejili, vendar je nastala večja škoda. Trenutno velja, da ni bilo onesnaženja okolja. Kriminalisti bodo opravili ogled kraja požara za ugotavljanje vzroka, o ugotovljenih okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Po poročanju republiškega centra za obveščanje so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD Podgorica-Šentjakob, Nadgorica, Črnuče, Ježica, Stožice, Tomačevo-Jarše, IGE Belinka Ljubljana, Sostro in enote za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana. Skupaj so požar hitro omejili. Po podatkih bralke so vaščani sprva slišali močne eksplozije, potem pa zagledali ogenj. Vzrok in obseg poškodbe ter morebitne posledice za okolje še niso znani. Ta kemična tovarna stoji v primestnem okolju Ljubljane, v bližini sta strnjeno stanovanjsko naselje in vrtec.

Zaposlenih ni bilo

Zvečer so tudi iz podjetja Belinka sporočili, da je bil požar uspešno pogašen, brez poškodovanih ljudi in brez posledic za okolje. Ogenj je zajel stolp, v katerem je linija za pranje topil v proizvodnji vodikovega peroksida. Poškodba v njem je povzročila požar. Pogašen je bil v manj kot 30 minutah. Takrat v prostorih ni bilo zaposlenih. Proizvodnja je začasno prekinjena.

Vaščani so slišali močne eksplozije, potem pa zagledali ogenj. FOTO: Eva Bošnjak

Požarno območje je ohlajeno, popožarne vode pa so zajete v zadrževalnikih, kar pomeni, da ni bilo razlitja do okolja nevarnih snovi. Podrobnejša analiza dogodka še poteka, tudi materialno škodo v podjetju še ocenjujejo.