To so posledice nesreče, ki se je zgodila na regionalni cesti (FOTO)

V soboto ob 2.43 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti Ozeljan–Vogrsko. Voznik osebnega avtomobila je zapeljal desno z vozišča na travnato bankino in se z vozilom večkrat prevrnil. To je obstalo na kolesih približno tri metre zunaj vozišča.

Policisti so ugotovili, da je bil voznik pod vplivom alkohola (0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu izrekli prepoved nadaljnje vožnje. Voznik se je lažje poškodoval, zato so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica oskrbeli in odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Pomoč prometnim policistom in reševalcem so nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Policisti PPP Nova Gorica so zoper voznika podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.