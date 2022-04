To so posledice hude prometne nesreče (FOTO)

Nekaj minut po 14. uri se je na regionalni cesti Petišovci – Lendava, v Trimlinih, natančneje pri bencinskem servisu Eko Nafta, na povezovalni cesti med Lendavo in mejnim prehodom Petišovci, pripetila hujša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, osebno in tovorno - cisterna. Slednje je zavijalo iz območja bencinskega servisa, pri čemer je iz še neznanega razloga vanj čelno trčil voznik osebnega vozila. Neuradno naj bi bila poškodovana vsaj ena oseba, na kraju pa so gasilci, policisti in reševalci.

Več informacij bo znano pozneje...