To so policisti odkrili pri 43-letnem Izolanu

Izolski policisti so prejšnjo sredo v hišni preiskavi pri 43-letnem domačinu odkrili dva posebej prirejena prostora z opremo za gojenje konoplje in zasegli 229 rastlin. Moškega, sicer specialnega povratnika, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ta pa je zoper njega odredila pripor.

Hišna preiskava. FOTO: PP Izola

Bruto masa svežih rastlin je znašala 78 kilogramov, pri čemer policisti ocenjujejo, da bi bila masa posušenih rastlin približno 20 kilogramov.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazenski zakonik predvideva kazen od enega do 10 let zapora.