To so podrobnosti vloma v ZD Maribor

Neznanec, ki je v noči na torek vlomil v prostore mariborskega zdravstvenega doma v Dvorakovi ulici, je ukradel več predmetov ter manjšo vsoto gotovine. Po prvih ocenah je nastala škoda v znesku 5000 evrov, policisti pa nadaljujejo preiskavo dogodka, sporoča PU Maribor.

Da je prišlo do vloma, so zaposleni opazili zjutraj, ko so prišli v službo. O razdejanju so obvestili policijo. To je v torek povedal direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik.