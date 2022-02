To so podrobnosti strašne nesreče, v kateri je umrl voznik

Kot smo že poročali, se je v petek ob 17.04 na cesti Divača–Ribnica pri Bujah v občini Pivka zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornega vozila.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da je tovorno vozilo, ki je prevažalo utekočinjen naftni plin, zletelo s ceste, se prevrnilo in trčilo v drevo. Posredovali so gasilci PGD Postojna in Pivka, cisterno pregledali in opravili meritve plinov, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom iz kabine vozila izvlekli preminulega voznika ter ga s pomočjo vrvne tehnike prenesli do ceste. Pomoč so nudili ekipi Istrabenz Plini, ki je hotela prečrpati plin iz cisterne, vendar zaradi položaja tovornega vozila to ni bilo možno. Pokojnika je prevzela pogrebna služba.

Obveščene so bile vse pristojne službe. Prečrpavanje in odstranjevanje vozila bodo nadaljevali danes zjutraj. Na kraju nesreče ostajajo gasilci PGD Pivka in Policija. Cesta bo do nadaljnjega ostaja zaprta.