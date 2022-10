To so podrobnosti prometne nesreče, ki je za več ur zaprla avtocesto

V četrtek smo poročali o prometni nesreči, ki se je nekaj pred poldnevom zgodila na avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Tepanje, v smeri proti Mariboru.

Celjska policijska uprava poroča, da jo je povzročil 61-letni voznik osebnega vozila, romunski državljan, ki je vozil po prehitevalnem pasu in v bližini uvoza na bencinski servis pripeljal do počasi premikajoče se kolone vozil. Ker vožnje ni prilagodil preglednosti, prometnim razmeram in svojim vozniškim sposobnostim, je s prednjim delom vozila silovito trčil v zadnji del počasi premikajočega se tovornega vozila, ki ga je pred njim vozil 44-letni češki voznik.

Po trčenju je obe vozili odbilo naprej in sta obstali obrnjeni v smeri vožnje, delno na voznem pasu in delno na prehitevalnem.

V trčenju se je huje poškodovala 48-letna sopotnica v vozilu povzročitelja, štirje sopotniki pa lažje.

Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.