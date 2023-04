To so podrobnosti nesreče, v kateri je umrl voznik štirikolesnika

O vozniku, ki je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče s štirikolesnikom, smo poročali tukaj. Iz PU Novo mesto so sporočili podrobnosti, kako je do nesreče prišlo.

Kot so zapisali, so biliu v ponedeljek, nekaj pred 21. uro obveščeni o nesreči voznika štirikolesnika na dvorišču gospodarskega objekta v naselju Korita na območju PP Trebnje.

Policisti PP Trebnje in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 60-letni moški vozil štirikolesnik po dvorišču gospodarskega objekta. Med zavijanjem levo je izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonsko škarpo, se prevrnil in obstal pod štirikolesnikom.

Zaradi hudih poškodb je 60-letni voznik umrl na kraju nesreče. Policisti in kriminalisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.