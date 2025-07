To so podrobnosti grozljive nesreče, 23-letnik trčil v Hrvata (36), umrl na kraju

Poročali smo že o hudi prometni nesreči na cesti, ki vodi iz smeri naselja Trate proti Lenartu. V prometni nesreči sta bila udeležena dva osebna avtomobila.

Mariborski policisti so javnosti razkrili podrobnosti nesreče. Tako je 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Trat, zaradi neprilagojene hitrosti za ovinkom trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je vozil 36-letni tujec, državljan Hrvaške. Poškodbe za povzročitelja prometne nesreče so bile tako hude, da je na kraju umrl. Drug voznik je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, o katerem sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. O vseh ugotovitvah in zbranih obvestilih bodo policisti pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.