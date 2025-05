Nove podrobnosti o tragični zadušitvi Samirja (4) v Šiški

Tragedija v stanovanju na območju ljubljanske Šiške se je zgodila v torek. »Nekaj po 18. uri smo bili obveščeni o dogodku, v katerem se je mlajša oseba na območju Šiške pričela dušiti. Na kraju so takoj posredovali policisti skupaj z reševalci, oseba pa je bila nato odpeljana v bolnišnično oskrbo,« so nam pojasnili na PU Ljubljana.

Po do sedaj znanih okoliščinah zadušitev ni posledica kaznivega dejanja.

Deček, državljan Bosne in Hercegovine, je naslednjega dne zaradi posledic zadušitve umrl v bolnišnici. »Po do sedaj znanih okoliščinah zadušitev ni posledica kaznivega dejanja. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje posameznih okoliščin ter bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo,« so še povedali na ljubljanski policijski upravi.

Na ta način je Ptujčan pred leti na štajerski avtocesti rešil življenje deklici. FOTO: Mihajlo Maricic/Getty images

O primeru je konec prejšnjega tedna prvi poročal bosanski spletni portal GPMaljevac.com. Razkril je, da je deček Samir D. prihajal iz Bosne in Hercegovine, z družino pa se je po rojstvu preselil v Slovenijo, v ljubljanskem stanovanju je živel skupaj z očetom in teto. Po pisanju omenjenega portala naj bi se zadušil zaradi koščka hrane. Dečka bodo v kraju Durdžići pri Cazinu pokopali jutri.

Heimlichov prijem Eden od najbolj znanih ukrepov prve pomoči ob dušitvi je heimlichov prijem: postavimo se za osebo, ki se duši, in jo z rokami objamemo čez zgornji del njenega trebuha. Nato pest ene roke postavimo pod reber in prsnico v predelu žličke osebe v težavah. Z drugo roko objamemo pest in naredimo močan sunek, usmerjen proti sebi in navzgor. Če se oseba še duši, postopek ponovimo.

Srečen konec pa je imela drama, ki se je odvijala septembra 2009. Na štajerski avtocesti se je deklica dušila zaradi bombona, a ji je Ptujčan Jani Fridl rešil življenje z znanjem bolničarja pri civilni zaščiti. »Prijel sem jo z desno roko, jo položil v predklon in z levo roko močno udaril po lopaticah,« je razlagal za Slovenske novice. Toda po prvem udarcu olajšanja ni bilo, zato je udaril še močneje. Takrat je deklica izpljunila bombon in začela bruhati. Če to ne bi uspelo, bi uporabil heimlichov prijem, je povedal Jani.