To so nove informacije o 59-letniku, ki se je v Brežicah z orožjem zaprl v hišo (FOTO)

Kot smo zjutraj že poročali, je policija ponoči prijela moškega, ki se je v sredo popoldne s strelnim orožjem, iz katerega je tudi večkrat ustrelil, zaprl v hišo v Brežicah. Policijsko posredovanje je uspešno zaključeno, nevarnosti za okoliške prebivalce ni več.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik je predstavil zahtevno in uspešno posredovanje policistov v krizni situaciji na območju Brežic ter prve ugotovitve kriminalistične preiskave.

Poškodovano policijsko specialno vozilo FOTO: Policija.si

Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj, 6. marca 2024, ob 15.10 obveščeni, da naj bi v prostorih ene izmed lekarn v Brežicah moški grozil s pištolo, potem pa odšel in pred lekarno streljal v zrak, je povedal vodja sektorja. Policisti so se nemudoma odzvali in ugotovili, da v streljanju ni bil nihče poškodovan in da je moški odšel na kraj bivanja. Tja je bilo napotenih več patrulj s Policijske postaje Brežice in vodnik službenega psa.

Ob prihodu policistov je moški, ki se je zaprl v hišo, iz notranjosti ponovno začel streljati. Policisti so takoj zavarovali območje in ves čas krizne situacije izvajali številne aktivnosti za zagotavljanje varnosti okoliških prebivalcev. Moškega so pozivali, naj odloži orožje in pride iz hiše. Večkrat so poskušali vzpostaviti kontakt po telefonu, vendar se na pozive ni odzival. Uspelo jim je potrditi, da je moški v hiši sam, na podlagi preveritev pa je bilo ugotovljeno, da ima dovoljenje za več kosov lovskega orožja.

Večkrat je streljal

Hitro so ocenili situacijo in na podlagi ugotovitev predlagali aktiviranje policijskih pogajalcev in Specialne enote policije, ki je usposobljena in opremljena za posredovanje v najzahtevnejših kriznih dogodkih. Posredovali so policisti te enote s specialnim oklepnim vozilom, policijski pogajalci in psihologinja. Policijski pogajalci so že na poti na kraj dogajanj pridobivali informacije o vseh okoliščinah za pripravo pogajalskih izhodišč, da bi kasneje lahko učinkovito vzpostavili stik z moškim. V naslednjih urah so potekala pogajanja in pozivi k predaji, vendar se moški ni odzival. Večkrat je streljal proti službenim vozilom policije in jih zadel, noben policist pa ni bil poškodovan.

Zoper 59-letnega osumljenca bodo podali kazensko ovadbo. FOTO: Policija.si

Odpeljan v zdravstveno ustanovo

Danes, nekaj pred 2.30, ko so policisti Specialne enote v hišo odvrgli plinska sredstva (solzivec) in ga pozivali, da izstopi iz hiše, je moški z dvignjenimi rokami in brez orožja prišel iz hiše na balkon. Obvladali so ga, mu odvzeli prostost in ga predali zdravstvenemu osebju. Zaradi nevarnosti so evakuirali stanovalce dveh sosednjih hiš, po prijetju pa so se lahko vrnili na svoje domove. Po pregledu v bolnišnici je bil 59-letnik v jutranjih urah ob asistenci policistov odpeljan v zdravstveno ustanovo v Ljubljano.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljujejo kriminalistično preiskavo. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja v lekarni in oglede poškodovanih službenih vozil policije. Na pristojno sodišče so podali pobudo za hišno preiskavo stanovanjske hiše. Opravili bodo kategorizacijo najdenega orožja in ga po zaključku preiskave predali upravni enoti s pobudo za odvzem orožja.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljujejo kriminalistično preiskavo. FOTO: Policija.si

Kazenska ovadba

»V tem trenutku ugotavljamo okoliščine kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti pred lekarno in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi zaradi streljanja proti policistom. Zoper 59-letnega osumljenca bomo na tožilstvo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo.

Ponosni smo na vse sodelavce, ki so bili vključeni v reševanje zahtevne krizne situacije v strnjenem naselju, ki je trajala več kot 12 ur. S taktičnim pristopom, bogatimi izkušnjami, strokovnostjo, vztrajnostjo in potrpežljivostjo so rešili življenje, saj v dogodku ni bilo smrtnih žrtev ali poškodovanih oseb, prav tako pa ni bil poškodovan osumljenec, ki je večkrat streljal in bil v svojem ravnanju nepredvidljiv. Moderna in kakovostna oprema je ključna za varno opravljanje dela policistov.

Zahvaljujemo se tudi stanovalcem za strpnost in upoštevanje navodil policistov,« je zaključil vodja sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.