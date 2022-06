To so neznanci naredili občanki, ker jih je opazila

Na parkirišču ob prostoru za piknik v Marija Reki so včeraj obravnavali tatvino in povzročitev lahke telesne poškodbe.

Neka ženska je opazila neznance, ki so hodili okoli njenega vozila, in odšla proti njim. Ko so jo opazili, so se s svojim vozilom hoteli odpeljati. Skušala jih je zaustaviti, a jo je eden udaril in poškropil s solzivcem, nato pa so se odpeljali v smeri Trbovelj. Pred tem so iz dveh parkiranih vozil ukradli gotovino, poroča PU Celje.