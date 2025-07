To so najbolj krvave nesreče v Sloveniji do zdaj

Kako varne so slovenske ceste? Predstavljamo kronologijo nekaterih hujših prometnih nesreč na slovenskih cestah v zadnjih 20 letih, v katerih je umrlo več ljudi oziroma je bilo udeleženo večje število vozil.

30. julij 2025 - V današnji prometni nesreči na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani je po dosedanjih podatkih umrlo pet ljudi. Voznik kombiniranega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni.

11. september 2023 - V verižnem trčenju petih vozil na južni ljubljanski obvoznici so umrli trije ljudje, vsaj ena oseba pa je bila poškodovana. Verižno trčenje je povzročil voznik tovornjaka, ki ni pravočasno zaviral. V nesreči sta dve vozili tudi zagoreli.

3. februar 2023 - Na pomurski avtocesti med Gančani in Mursko Soboto se je zgodila prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, več pa je bilo poškodovanih.

13. april 2019 - V prometni nesreči na glavni cesti med Kobaridom in Starim selom so umrli trije sopotniki, voznik avtomobila, ki je vozil z veliko hitrostjo, pa se je huje poškodoval. Šlo je za domačine, stare od 37 do 54 let.

30. januar 2016 - Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je verižno trčilo okoli 70 vozil. Umrlo je pet ljudi, okoli 30 ljudi pa je bilo poškodovanih. Glavni razlog za trčenje je bila neprilagojena hitrost glede na stanje ceste in vremenske razmere.

13. julij 2015 - Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem so v hudem trčenju tovornega vozila s cisterno in dvema osebnima voziloma umrli štirje romunski državljani.

28. december 2014 - Na primorski avtocesti pri Postojni se je pripetila do takrat največja prometna nesreča v Sloveniji po številu udeleženih vozil. Na avtocesti se je prevrnil tovornjak, vanj pa je nato v slabi vidljivosti naletelo več vozil. Umrl je 25-letni državljan Švice, poškodovanih pa je bilo še 39 ljudi, trije huje. Skupaj je bilo v nesreči udeleženih 51 vozil in približno 120 ljudi.

28. november 2011 - Na avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem je zaradi goste megle in neprilagojene hitrosti verižno trčilo 38 vozil, v katerih je bilo 51 ljudi. Trije so umrli.

Vzrok večkrat prehitra vožnja

2. oktober 2009 - Na avtocesti pri Arji vasi je opit voznik trčil v avtomobil, v katerem so bili štirje mladi. Trije so umrli, eno dekle se je huje poškodovalo. Sodišče je povzročitelju izreklo desetletno zaporno kazen, a je bila sodba razveljavljena. Celjsko višje sodišče je oktobra 2015 potrdilo prvostopenjsko sodbo iz junija 2015, po kateri je dobil sedem let in širi mesece zaporne kazni.

10. december 2006 - Na avtocesti pred izvozom v Slovensko Bistrico jug so v prometni nesreči umrli štirje mladi Mariborčani, stari od 17 do 27 let. Voznik je zaradi prehitre vožnje med zapuščanjem prehitevalnega pasu izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo. Vse potnike je vrglo iz avta.

5. junij 2005 - V prometni nesreči na Celovški cesti v Ljubljani so na kraju nesreče umrli trije mladi atleti, stari od 17 do 25 let, šest ljudi pa se je hudo poškodovalo.

19. april 2005 - Na Poljanskem klancu pri Trebnjem je v nesreči umrlo osem ljudi. Kombi je trčil v nasproti vozeči priklopnik, naložen z osebnimi avtomobili, ki je zato zapeljal na nasprotni pas, se prevrnil in pod seboj pokopal tri osebna vozila. Ta so zagorela, v njih pa so ostali ukleščeni ljudje. Med smrtnimi žrtvami so bile štiri delavke takratnega Laboda in družina z Gorenjske, tudi petletna deklica.