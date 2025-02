To so ji štirje mladeniči naredili okoli 21. ure v Mostah

»Včeraj, nekaj po 21. uri so v Mostah do oškodovanke pristopili štirje neznanci in jo ogovorili, medtem pa so ji odtujili torbico z vsebino in s kraja zbežali. Vsi so stari okoli 20 let, na glavi so imeli kapuce, eden je bil oblečen v sivo trenirko, ostali pa v črno,« sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 396 klicev, od tega 134 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 32 nanašalo na kriminaliteto, 36 na javni red in mir, ter 36 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 8 tatvin, 5 vlomov (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Posredovali so v primeru nasilja v družini, kjer obvestila še zbirajo.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.