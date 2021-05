To so grozljivi prizori prometne nesreče, posredovalo 16 gasilcev

Včeraj ob 15.48 je na glavni cesti pred odcepom za Hotično voznik kombiniranega vozila, ki je vozil iz smeri Kozine proti Podgradu, silovito trčil v obcestno drevo. Po trčenju se je vozilo prevrnilo še na bok in obstalo na sredini vozišča. Ob trčenju je hudo poškodovan voznik ostal ukleščen v zveriženi pločevini.»Po pozivu ReCO Postojna so intervenirali gasilci PGD Materija, protipožarno zavarovali kraj nesreče, do prihoda zdravstvenega osebja ponesrečenemu nudili prvo pomoč in ga s tehničnim posegom rešili iz zverižene pločevine, pomagali pri njegovi zdravniški oskrbi ter prenosu v reševalno vozilo, na vozilu izklopili vire energije, posuli iztekle tekočine in pomagali pri odstranitvi vozila. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico,« poročajo gasilci.Zaradi nesreče je bila glavna cesta približno tri ure zaprta za ves promet.