To se je zgodilo invalidu na vozišču, posredovali so gasilci

Ob 14.39 se je na Kamniški cesti v Šmarci, občina Kamnik, na vozišču prevrnil invalid z invalidskim vozičkom. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik pri oskrbi poškodovanca, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.