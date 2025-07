To se je v večernem času zgodilo v Šentvidu: bil je mlajši, imel je irokezo

V soboto v večernem času je do oškodovanke v Šentvidu, pristopili mlajši moški, jo ogovoril, nato pa ji z rame strgal torbico in s kraja pobegnil.

Moški je bil star med 20 in 25 let, višje postave, brez sprednjih zob, frizuro je imel ostriženo na »irokezo«, oblečen je bil v modro majico, dodajajo s PU Ljubljana.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1515 klicev, od tega 485 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 86 nanašalo na kriminaliteto, 168 na javni red in mir ter 153 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 19 tatvin, 15 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 4 primere poškodovanja tuje stvari. Posredovali so v štirih primerih nasilja v družini, kjer obvestila še zbirajo.