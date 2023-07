To se je turistki ponoči zgodilo sredi ljubljanskega lokala, policija prijela 18-letnika

Danes ponoči so bili na PU Ljubljana obveščeni o dogodku, kjer je osumljenec v enem izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane izkoristil nepozornost oškodovanke in ji iz torbice odtujil mobitel ter denarnico. To je oškodovana tuja turistka opazila, osumljenec pa je zbežal iz lokala.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so 18-letnega osumljenca na podlagi danega opisa prijeli v bližini in mu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, osumljenec pa bo predvidoma danes priveden pred preiskovalnega sodnika.

Preteklih 48 ur ...

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1270 klicev, 398 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 115 nanašalo na kriminaliteto, 117 na javni red in mir, ter 129 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 22 tatvin, 12 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 6 primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini in primeru nasilništva, kjer zbirajo obvestila zaradi suma kaznivih dejanj. Pri prometni varnosti so obravnavali 37 prometnih nesreč z materialno škodo in 6 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 4 vozila. Glede javnega reda in miru so intervenirali 37 krat na javnem kraju (3 osebe so bile pridržane) in 17 krat v zasebnem prostoru. Obravnavali so 6 posameznikov zaradi nezakonitega prehoda državne meje.