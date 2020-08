To pa ni pametno: lastnik mu je močno olajšal vlom

V četrtek okoli 16. ure je bila policija obveščena, da je nekdo na območju Most zadržal vlomilca. Izkazalo se je, da je 40-letnik, ki ga je policija že večkrat obravnavala, s ključem, ki ga je pred tem ukradel iz poštnega nabiralnika, vstopil v stanovanje. Pri pregledovanju ga je zalotil znanec lastnika in ga zadržal do prihoda policistov. Vlomilcu je bila odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.



Policija ob tem opozarja, da si storilci stavbo, v katero bodo vlomili, praviloma prej ogledajo, zelo pozorni pa so na daljšo odsotnost. Prisotnost ljudi preverjajo tudi z zvonjenjem, kljukanjem po vratih, spremljanjem domov in gibanjem ljudi, poizvedovanjem za informacijami, nekateri tudi s spremljanjem omrežij, kot so facebook, twitter, s klici po telefonu, pregledovanjem poštnih nabiralnikov ali skritih mest, kjer lastniki puščajo ključe ipd. Kaj je treba storiti za bolj miren dopust Pred odsotnostjo z doma policija zato svetuje:

– zaklepajte vrata in zapirajte okna;

– uporabljajte alarmne naprave, magnetna stikala, ki oddajo zvok visoke frekvence, zagozde z alarmom, tehnična vrata in druge varnostne sisteme;

– če so vgrajena elektronska varovala, je treba skrbeti za njihovo neprekinjeno napajanje (npr. magnetna stikala delujejo na baterije, ki se tudi izpraznijo in jih je treba menjati ipd.)

– shranjujte ključe in zamenjajte ključavnico, če ste izgubili ključ;

– ustrezno shranite dragocenosti in denar, vendar ne na mesta, ki so predvidljiva. Boljše je, da take stvari varno shranite v sefe, ki naj se uporabljajo po navodilih proizvajalca (če piše, da mora biti vgrajen, mora biti vgrajen, ipd.);

– o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil, s tem seznanite tudi otroke, sosedom pa vseeno povejte, kje in kako ste dosegljivi;

– poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete;

vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov);

– ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše;

– z vidnih mest umaknite vrednejše predmete;

– preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu;

– zapišite si serijske številke vrednejših predmetov in jih fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, nakit, idr.).