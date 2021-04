To pa ni bilo lepo: poglejte, kaj je naredila v trgovini

208. člen KZ (zatajitev)

(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je zaupana, se kaznuje z zaporom do dveh let.



(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.



(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, se kaznuje z zaporom do treh let.



(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota ali če je zatajena stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.



(5) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.



(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena se začne na predlog.

V sredo ob 11.35 so bili policisti obveščeni o suma zatajitve v eni od trgovin v Idriji. Neka ženska je pri plačevanju na blagajniški pult odložila tudi bankovec za 100 evrov in trgovino zapustila, za njo pa je na blagajno prišla druga ženska in si ga prilastila. Idrijski policisti bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici.Podobno včasih kdo na bankomatu pozabi denar, tisti, ki pride za njim, pa denar pospravi v svoj žep. To ni le moralno sporno, ampak tudi kaznivo: za takšno dejanje je zagrožena denarna ali celo zaporna kazen.