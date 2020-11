To ni hec! Na gorenjki vozil s hitrostjo letala

Gorenjski prometni policisti so včeraj popoldne na avtocesti pri Vrbi, kjer je hitrost omejena na 110 km/h, obravnavali voznika, ki je vozil kar 289 km/h.Čeprav je bila avtocesta prazna, to ne zmanjšuje pomena nevarnega početja voznika, ki ob morebitni nepredvidljivi okoliščini ne bi imel niti časa niti prostora, da bi reagiral in varno ustavil vozilo, so sporočili s slovenske policije.Pri hitrosti 110 km/h, kolikor je omejitev na zgornjem delu gorenjske avtoceste, vozilo namreč v sekundi prevozi okoli 30 metrov, pri hitrosti 200 km/h je vsaka sekunda 'dolga' že 55 metrov, pri absolutnem pretiravanju z 289 km/h, ko je voznikov zorni kot že tako ali tako močno zožen, pa vozilo v sekundi prevozi kar 80 metrov.»To je 'izstrelek', ki ob nesreči lahko poleti kamor koli in na katero koli stran ter povzroči tragedijo. Udeležence zato pozivamo, naj spoštujejo omejitve hitrosti in s svojimi dejanji prispevajo k varnosti v prometu,« opozarjajo gorenjski policisti.Dva primera velikih hitrosti sta bila še 197 in 207 km/h, obe prekoračitvi pa sta se zgodili na odseku, kjer je hitrost omejena na 110 km/h.