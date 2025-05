To ji je storil sredi centra Ljubljane in to v gostinskem lokalu

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1459 klicev, 445 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 123 nanašalo na kriminaliteto, 128 na javni red in mir, ter 153 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 29 tatvin, 11 vlomov (v šestih primerih je ostalo pri poskusu) in 9 primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, kjer obvestila še zbirajo.

Roparska tatvina

V soboto, okoli 11.30 so bili obveščeni o roparski tatvini na območju Šiške. Po do zdaj znanih ugotovitvah je neznani storilec iz trgovine odtujil kozmetične pripomočke. Pri dejanju je bil zaloten s strani zaposlene, ki ga je poskušala zadržati, vendar mu je kljub temu uspelo s kraja pobegniti, pri tem pa jo je lažje poškodoval. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo. Neznanec je bil visok okoli 175 cm, star okoli 35 let, športne postave, kratkih temno rjavih las, poraščen po obrazu, na glavi je imel klobuk modre barve, oblečen je bil v temnejšo jakno, črne športne dolge hlače, pri sebi je imel večjo nakupovalno vrečko.

Policisti prijeli osumljenca drzne tatvine

V petek, okoli 14. ure, so bili policisti Policijske postaje Ljubljana Center, obveščeni o drzni tatvini, v enem izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane. Storilec je izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji odtujil nahrbtnik, v katerem sta bila denar in osebni dokumenti, ter jo z dejanjem oškodoval za okoli 3500 evrov. S temeljito kriminalistično preiskavo in z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili osumljenca, ter mu v petek odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.