Sramota, kaj je za 1. januar počel zdravstvenim delavcem

Policisti PU Novo mesto so med 31. decembrom 2021 in 3. januarjem 2022 intervenirali v 148 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 517 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba huje poškodovala, dve prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 35 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja pridržali. V večini primerov je šlo za moteče predvajanje glasne glasbe, uporabo pirotehničnih izdelkov, streljanje in spore v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, goljufije, ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje.