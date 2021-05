To je vodja hudodelske združb, ki je obtožil policista šverca mamil (FOTO)

Valon Hoxhaj je bil zaradi vodenja nezakonitih prebežnikov in poslov s prepovedano drogo predlani pravnomočno obsojen na devet let in deset mesecev enotne zaporne kazni, zaradi vodenja prebežnikov pa še na 6000 evrov stranske denarne kazni. Vodil je obalno kriminalno združbo, znano pod imenom Kobra, ki jo je policija z vrsto aretacij razbila jeseni 2016. Hoxhaj je v zvezi s sodbo na vrhovno sodišče podal zahtevo za varstvo zakonitosti. Valon Hoxhaj se je pred dnevi oglasil iz zapora na Dobu. FOTO: FB Pred dnevi se je oglasil iz zapora na Dobu in v intervjuju, ki ga je dal za Top TV, nanizal re...