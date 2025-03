To je v centru Maribora prišlo na misel navijačem

Mariborski policisti so v soboto popoldne posredovali v središču Maribora, kjer je razgrajalo več moških, po prvih informacijah navijačev.

Ti so tolkli po prometnih znakih in enega tudi izruvali. Ker trije kljub večkratnim opozorilom s kršitvami niso prenehali, so policisti uporabili prisilna sredstva in nato zanje odredili pridržanje.

Zaradi različnih kršitev javnega reda in miru bodo vsem izdali plačilne naloge, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.