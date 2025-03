To je v centru Ljubljane storil Maročan (28), in to sredi belega dne

S PU Ljubljana sporočajo, da so včeraj, okoli 16. ure, policisti pri delu na območju centra Ljubljane neposredno zaznali drzno tatvino, ki je bila izvršena v enem izmed lokalov na Adamič-Lundrovem nabrežju v Ljubljani.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je 28-letni državljan Maroka ogovoril oškodovanko, ki je bila v družbi znanca. Stopil je do nje in ji med pogovorom iz hlač neopazno odtujil mobilni telefon. Vse to sta zaznala policista, ki sta osumljenca neposredno po tem, ko je zapustil lokal, prijela ter mu odvzela prostost. V postopku mu je bil zasežen odtujeni telefon in bil nato vrnjen oškodovanki. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« še dodajajo v poročilu.

»Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varujeta le nenehna pozornost in nekaj nezaupanja do ljudi.

Svetujemo, da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora (v lokalu, čakalnici, na vlaku ...). Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa.«