To je storil na Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani, policisti so ga v bliskoviti akciji kmalu aretirali

V sredo nekaj po 13. uri so na PU Ljubljana prejeli obvestilo občana, da je neznani osumljenec ukradel kolo na Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani. Policisti so se nemudoma odzvali na obvestilo in odšli v pregled terena. Na podlagi podanega opisa so osumljenca izsledili, prijeli in mu odvzeli prostost. V postopku so mu zasegli ukradeno kolo ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

»Ob tem se želimo zahvaliti občanom za hitro in odzivno obvestilo, ki je omogočilo pravočasno ukrepanje policistov. S pomočjo vaših opazovanj lahko še učinkoviteje poskrbimo za varnost v naši skupnosti,« so ob tem sporočili ljubljanski policisti.