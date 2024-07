To je storil Maročan (22) na avtobusu sredi Ljubljane

Včeraj, okoli 17.30 so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na enem izmed avtobusov na območju centra Ljubljane.

»Po do sedaj zbranih podatkih je osumljenec izkoristil gnečo na avtobusu in oškodovanki iz torbice odtujil denarnico z vsebino in nekaj sto evrov gotovine. Oškodovanka je to zaznala in storilca s pomočjo še drugih občanov zadržala do prihoda policistov na kraj. Predmeti so bili vrnjeni oškodovanki, 22-letnemu osumljencu, državljanu Maroka pa je bila odvzeta prostost. Po vseh zbranih obvestilih bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja drzne tatvine, sporočajo s PU Ljubljana.

Policija opozarja »Žeparstvo razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih, mestnih in turističnih središčih, avtobusnih in železniških postajališči oziroma a krajih kjer je običajno več ljudi. Žeparji obožujejo gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Večja koncentracija ljudi na enem mestu za storilce tovrstnih dejanj predstavlja idealno priložnost za izvrševanje teh tatvin, saj jih lahko izvedejo precej neopazno. Velika večina oškodovancev tatvino opazi šele, ko prejme sporočilo o dvigih na bankomatu ali pa pogrešijo svoj mobilni telefon. Žrtve so tako državljani Slovenije, predvsem v poletnih mesecih pa tudi tuji državljani. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Posebno značilni so primeri, ko s kolesi ali mopedi dohitijo žrtev, ji sunkovito iztrgajo torbico in izginejo, v zadnjem obdobju pa so tarča napada tudi mobilni telefoni, ki jih oškodovanci držijo v roki ali nosijo v žepu in odloženi predmeti v gostinskih lokalih ali na drugih javnih mestih. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.«

Občanom, ki so uspeli zadržati osumljenca in tako pripomogli, da je bilo kaznivo dejanje preiskano in da bo storilec ustrezno procesuiran, se policisti zahvaljujejo za pozornost in ravnanje.