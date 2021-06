Šest Slovencev in Slovenko iščejo z mednarodno tiralico

Kaj narediti, če opazite iskano osebo? Če opazite iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču, obvestite policijo.

Daniel Borojević. FOTO: Interpol

Urška Šprah. FOTO: Interpol

Shqipron Hoxhaj. FOTO: Interpol

Florim Hoxha. FOTO: Interpol

Jože Pirh. FOTO: Interpol

Luka Furlan. FOTO: Interpol

Jani Kokot. FOTO: Interpol

Na Interpolovem seznamu iskanih oseb je 7661 oseb. Od tega je sedem takšnih, ki jih z mednarodno tiralico išče Slovenija, šest moških in ena ženska. Na seznamu so osebe, obdolžene kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in osebe, ki so pobegnile iz zavoda za prestajanje zaporne kazni.Med iskanimi je 45-letni, ki ga preganjajo zaradi oboroženega ropa. Borojeveić je iskan že od avgusta 2012. Borojević je s sostorilci maja 2002 oropal Krekovo banko v Celju in uslužbenki grozil z vojaško avtomatsko puško. Zbežal je s približno 130.000 evri gotovine. Policisti so sostorilce uspeli prijeti, za Borojevićem pa se je izgubila vsaka sled.36-letna, ki je osumljena prevare in pranja denarja, je imela zadnji naslov prijavljen v Dubaju, na begu pa je že od leta 2014. Pred leti smo poročali, da je bila vpletena v hudodelsko združbo pod imenom Profit Club , ki je z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin in donosnih naložb panamske družbe spravila v zmoto najmanj 800 vlagateljev in si pridobila za približno 15 milijonov evrov koristi.Na policijskem in Interpolovem seznamu je še 32-letni državljana Kosova ki pa so ga konec maja prijeli na Kosovu . Kot član hudodelske združbe Kobra, ki se je ukvarjala s preprodajo droge in prevozi ilegalcev, je bil pet let na begu.Državljana Kosova, 27-letnika, slovenske oblasti iščejo zaradi trgovanja z mamili. Hoxha naj bi ob vsem tem še izsiljeval izolskega gostinca.Od leta 2018 je na begu danes 64-letni. Policija ga išče, ker je leta 2017 streljal na svojo nekdanjo partnerico in nato izginil. O očetu je za Slovenske novice spregovoril tudi njegov sin, Jože Pirh mlajši Januarja letos so izdali mednarodno tiralico za 44-letnim. Na Interpolovem seznamu se je znašel zaradi poskusa umora, natančneje streljanja v obračunu dveh kriminalnih združb v Rožni Dolini . Furlan naj bi se pred leti skrival v Južni Ameriki.Že štiri leta pa je na begu 50-letniiz Šempetra pri Novi Gorici. Zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter izdelave in posesti pornografskega gradiva bi moral za 46 v zapor, a je, še preden so ga zaprli, zbežal.