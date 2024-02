To je ropar, ki je udaril v bližini Titove ceste v Mariboru. Ga prepoznate?

Kot smo že poročali, se je okrog 12. ure zgodil rop v eni od poslovalnic v bližini Titove ceste v Mariboru.

Po prvih informacijah je neznani storilec (ali storilka), visok okrog 180 cm, suhe postave, oblečen v črno jakno z rdečimi detajli, s torbo čez ramena z rdečim znakom, jeans hlačami, z masko na obrazu in kolesarsko čelado, vstopil v poslovalnico. Pristopil je do blagajne, kjer je od zaposlenih zahteval denar, ko ga je ukradel pa je zbežal, in sicer se je s kolesom v smeri proti Ulici kneza Koclja.

Vse, ki bi imeli koristne informacije, oziroma storilcu (storilki) prosijo, da nam to sporočijo na 113 ali 0801200.