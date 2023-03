»En obrok za Telemach sem plačal, od Telekoma pa mi že grozijo z rubežem zaradi 1600 evrov dolga. Vse zaradi nje. A dobim 600 evrov invalidske penzije in enostavno denarja nimam. Bodo zdaj mamino hišo zarubili? Petdeset let je garala in skupaj spravljala, zdaj mi pa grozi izvršba,« je bil na sodišču jezen in razočaran Gorenjec Rado Ažman. Ker je nasedel 45-letni Rolandi Hočevar iz Trebnjega, ki se mu je predstavila kot Marjeta iz Grosuplja. Tako kot drugim moškim je tudi Radu razlagala, da se ločuje in da potrebuje denar za odvetnika. Pridobila si je njegovo zaupanje, tako da ji j...