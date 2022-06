To je razlog, da so Ljubljančana, moškega in žensko, ter še Novogoričana strpali v pripor

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije GPU, Europolom in s pomočjo enot drugih policijskih uprav minuli četrtek zaključili šest mesecev trajajočo kriminalistično preiskavo, v okviru katere so zbirali dokaze zoper hudodelsko združbo, ki je prepovedano prehajala meje ali ozemlje države (po členu 308./III-VI KZ-1G). V preiskavi je bilo prijetih več osumljencev, zoper katere je bilo nato odrejeno do 48-urno pridržanje (na podlagi določil iz 157/II ZKP).

Štiri hišne preiskave

Iz PU Ljubljana sporočajo, da so v zaključni akciji kriminalisti na več naslovih na območju PU Ljubljana in PU Nova Gorica na podlagi sodnih odredb izvedli skupno štiri hišne preiskave in pri tem zasegli predmete, ki so bili uporabljeni, pridobljeni ali so nastali z izvršitvijo kaznivih dejanj: »Zaseženi so bili mobilni telefoni, osebni avtomobil in denar, ki je bil zaslužen z opravljanjem prevozov ilegalnih prebežnikov.«

Hudodelsko združbo je sestavljalo več ljudi, ki so v njej imeli hierarhično razdeljene različne vloge:

– glavni osumljenec in organizator je bil 33-letni državljan Afganistana, ki je skrbel za pridobivanje državljanov tujih držav (ilegalnih prebežnikov iz Afganistana, Bangladeša in Indije) in organizacijo poti za vstop v Slovenijo;

– za ta namen je na območju Slovenije zbral še vsaj tri pomagače, ki so zanj organizirali in opravljali prevoze tujcev z vozili po ozemlju Slovenije proti v druge države Evrope in v tujini prevzemali plačila za opravljene poti: z njim so sodelovali še 32-letna ženska iz Ljubljane, kot prevoznika ali predhodnica pri varovanju prevozov pa še 79-letnik iz Ljubljane in 39-letnik iz Nove Gorice (79-letnik je v tujini večkrat tudi prevzemal denar za opravljeno pot v imenu glavnega organizatorja).

Zaračunali do 1500 evrov

Kriminalisti SKP PU Ljubljana so zbrali dokaze za skupno 12 kaznivih dejanj zoper štiri osebe, še dve pa sta bili ovadeni zaradi sodelovanja pri izvršitvi posameznih kaznivih dejanj. »Ugotovljeno je bilo, da so na ta način v Slovenijo oziroma druge evropske države ilegalno prepeljali najmanj 27 tujcev, ki so za prevoze iz Hrvaške v Italijo morali glavnemu organizatorju plačati 1200–1500 evrov, za prevoz npr. iz Ljubljane ali Kopra v Italijo pa 200 evrov. Plačila za ilegalne prehode so se opravljala na različne načine, nekaj prek plačilnega sistema Western Union, nekaj pa po t. i. sistemu havala, kjer plačila potekajo prek drugih oseb, ki jamčijo za izvedbo posla, in je plačilo šele na koncu prek zaupne osebe izročeno organizatorjem. Pridobljeno protipravno premoženjsko korist ocenjujemo na preko 30.000 evrov, večino tega denarja je dobil glavni organizator, drugi sostorilci pa so za posamezen prevoz dobili okoli 300 evrov.«

Štirje glavni osumljenci so bili pridržani in s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ta pa je za vse odredil pripor. Vsi razen glavnega osumljenca so bili že obravnavani zaradi različnih kaznivih dejanj. Za opisano kaznivo dejanje je zagrožena kazen od tri do deset let.