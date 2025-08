V Ljubljani trije Romi brutalno pretepli 72-letnika, sodišče zavrglo zahtevo za preiskavo

V začetku julija smo poročali, da je novinar Planet TV Luka Svetina na omrežju X objavil, da naj bi trije Romi iz družine Strojan brutalno pretepli 72-letnega A. Čemažarja, ki je na svoji zemlji obiral plevel. »Do 2. ure zjutraj je bil na urgenci: počena ličnica, hude podplutbe očesa. Družina je zgrožena: leta jim kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,« je takrat zapisal Svetina.

Napad so potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana. »Po do sedaj znanih podatkih je na polju prišlo do konflikta med osebami, v katerem so trije do sedaj neznani osumljenci zoper 70-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali. Ljubljanski kriminalisti v povezavi s tem vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo, ter že opravljalo posamična preiskovalna dejanja za prepoznavo in izsleditev osumljencev, kakor tudi zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja nasilništva,« je za Slovenske novice pred mesecem dni potrdila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana. .

Sodišče je zavrglo zahtevo za preiskavo

Zdaj pa je s sledilci na družbenem omrežju X Luka Svetina delil novo objavo, saj se je zgodilo prav to, česar se je družina najbolj bala. Sodišče je namreč zavrglo zahtevo za preiskavo enega od štirih Romov, vpletenega v brutalen pretep.

»Zgodilo se je to, česar se je družina bala. Sodišče je že zavrglo zahtevo za preiskavo enega od štirih Romov, ki so pretepli Čemažarja. Razlog? Samo vozil je avto, s katerim so se pripeljali do njive in ga napadli. To v Sloveniji ni dovolj za sostorilstvo, čeprav jim je pomagal pobegniti.«

