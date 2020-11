To je po petkovih protestih sporočila policija (FOTO)

V petek so policisti na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda. Okoli 19. ure so se udeleženci v nekaj deset osebnih vozilih zbrali pred državnim zborom v Ljubljani, nato pa krožili po okoliških ulicah do približno 20. ure, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.Pri varovanju shoda so policisti ugotavljali identiteto 86 oseb. Pri tem so ugotovili kršitev Zakonu o javnih zbiranjih, 17 kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, 2 kršitvi Zakona o varstvu javnega reda in miru, kršitev Zakona o osebni izkaznici, ter 26 kršitev Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Nadaljuje se zbiranje obvestil glede dogodka in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepano v skladu z zakonodajo, so napovedali policisti.