To je pijani moški na dvorišču hiše počel družinskim članom

Črnomaljske policiste so v noči na 8. januar poklicali na pomoč iz okolice Črnomlja, kjer naj bi pijan moški na dvorišču stanovanjske hiše vpil in žalil družinske člane.

39-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. in 9. januarjem posredovali v 151 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 489 klicev.

Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 21-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja pridržali.

S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.