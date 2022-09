To je ob 4. uri naredil vlomilec v avtu, v katerem je spal otrok

Policiste so danes okoli 4. ure obvestili o tatvini torbice iz vozila na počivališču Barje.

Neznani storilec je vlomil v parkirano vozilo, v katerem je spal otrok, ter iz njega odtujil torbico oškodovanke, ki je vozilo za kratek čas zapustila.

Po dejanju je moški, star okoli 35 let, visok okoli 180 cm, ki je nosil sivo jakno ter zimsko kapo, peš pobegnil s kraja.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, poroča PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 510 klicev, 147 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 30 nanašalo na kriminaliteto, 32 na javni red in mir ter 56 na prometno varnost.

Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, sedem tatvin, šest vlomov in pet primerov poškodovanja tuje stvari.

Pri prometni varnosti so obravnavali devet prometnih nesreč z materialno škodo, tri nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bila huje poškodovana kolesarka. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo.

Na področju javnega reda in miru so posredovali devetkrat na javnem kraju in petkrat v zasebnem prostoru.

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje niso zaznali nedovoljenih prehodov.